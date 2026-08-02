В Тюмени 3 августа стартует фестиваль «Сады времени»

Фото: САДЫ ВРЕМЕНИ

Техническое открытие I фестиваля ландшафтного дизайна, благоустройства и озеленения «Сады времени» на Никольской площади в Тюмени стартует 3 августа. Тема фестиваля – «Река времени». Мероприятие приурочено ко Дню строителя и 440-летию Тюмени. Над созданием 15 авторских садов уже работают восемь дизайнеров, в их числе опытные специалисты и студенты ТИУ.

Все началось с того, что специалисты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обратились к тюменцам с просьбой помочь подобрать растения для благоустройства северных территорий.

Генеральный директор Ассоциации «Строительно-индустриальный кластер» Юлия Ахметова рассказала, что площадка под сады для эксплуатации готовится на 10 лет. Сначала состоится показ конструкций, ландшафтных элементов, экспозиций потенциальным заказчикам. Они могут использовать решения, в том числе, и за Полярным кругом.

Важно, что готовые решения от участников фестиваля «Сады времени» Тюмень получит безвозмездно, но содержать экспозиции и МАФы будет администрация Тюмени, уточняет «Тюменская линия».