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НовостиОбщество2 августа 2026 12:17

Эксперты рассказали, что делать садоводам Тюменской области после паводка

Что делать садоводам Тюменской области после паводка
Нина БАРИНОВА
Проблем будет больше, когда вода уйдет

Проблем будет больше, когда вода уйдет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока садовые участки многих тюменцев ушли под воду из-за паводка. Однако в августе вода уйдет и как в этом случае действовать дачникам рассказала садовод Нина Щербакова.

Стоит понимать, что вода застаивается на участках, что приводит к закислению почвы.

Поэтому развиваются грибковые заболевания. Нина Щербакова советует раскислить почву. Тут поможет зола, известь, известковое молочко или готовые препараты-раскислители.

Опытный садовод для поддержания нейтрального состава почвы рекомендует вносить доломитовую муку в соотношении 100–150 г на 1 квадратном метре.

Нина Щербакова советует утилизировать после паводка всю лишнюю растительность, листву с деревьев и кустарников, а также испорченные плоды. Плодово-ягодные культуры лучше обработать раствором медного купороса прямо под корень, а по листве пройтись фунгицидом от плодовой и серой гнили.

В теплице после уборки урожая следует посеять сидераты – смесь злаковых, бобовых и крестоцветных. Когда растения достигнут 10–15 см, их нужно срезать и пролить раствором Байкал. Внутренний каркас теплицы промыть антибактериальным мылом или прожечь серно-табачную шашку, дорожки пролить известковым молочком или агройодом. В октябре почву перекопать большими пластами и внести золу или доломитовую муку.

Там, где рос картофель, надо уничтожить растительные остатки, посеять сидераты, а после просыхания почвы вспахать с внесением раскислителя.

Плоды томатов, пораженных фитофторой, нужно протереть тряпочкой, смоченной в воде с йодом (2–3 капли на 1 литр), и разложить в один слой на сухом картоне в теплом проветриваемом помещении. Важно накрыть их темной тканью. Лук и чеснок необходимо хорошо просушить в течение 1–2 месяцев, пишет «Тюменская область сегодня».