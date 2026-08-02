Эксперты рассказали, что делать садоводам Тюменской области после паводка

Проблем будет больше, когда вода уйдет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока садовые участки многих тюменцев ушли под воду из-за паводка. Однако в августе вода уйдет и как в этом случае действовать дачникам рассказала садовод Нина Щербакова.

Стоит понимать, что вода застаивается на участках, что приводит к закислению почвы.

Поэтому развиваются грибковые заболевания. Нина Щербакова советует раскислить почву. Тут поможет зола, известь, известковое молочко или готовые препараты-раскислители.

Опытный садовод для поддержания нейтрального состава почвы рекомендует вносить доломитовую муку в соотношении 100–150 г на 1 квадратном метре.

Нина Щербакова советует утилизировать после паводка всю лишнюю растительность, листву с деревьев и кустарников, а также испорченные плоды. Плодово-ягодные культуры лучше обработать раствором медного купороса прямо под корень, а по листве пройтись фунгицидом от плодовой и серой гнили.

В теплице после уборки урожая следует посеять сидераты – смесь злаковых, бобовых и крестоцветных. Когда растения достигнут 10–15 см, их нужно срезать и пролить раствором Байкал. Внутренний каркас теплицы промыть антибактериальным мылом или прожечь серно-табачную шашку, дорожки пролить известковым молочком или агройодом. В октябре почву перекопать большими пластами и внести золу или доломитовую муку.

Там, где рос картофель, надо уничтожить растительные остатки, посеять сидераты, а после просыхания почвы вспахать с внесением раскислителя.

Плоды томатов, пораженных фитофторой, нужно протереть тряпочкой, смоченной в воде с йодом (2–3 капли на 1 литр), и разложить в один слой на сухом картоне в теплом проветриваемом помещении. Важно накрыть их темной тканью. Лук и чеснок необходимо хорошо просушить в течение 1–2 месяцев, пишет «Тюменская область сегодня».