В Тюменской области требуется более 4400 монтажников на зарплату до 113 тысяч рублей

Реально работодатели предлагают монтажникам зарплаты от 50 тысяч рублей Фото: Архив "КП".

На сегодня в службе занятости Тюменской области 162 востребованные рабочие профессии, 217 профессий служащих. Самый большой спрос у работодателей на монтажников. Вакантными являются более 4400 рабочих мест, но платить достойно монтажникам не хотят – максимальная заработная плата указывается – 113 тысяч рублей.

Так, нужны 3999 монтажников технологических трубопроводов, которым работодатели готовы платить до 101 222 рублей. Есть 332 вакансии для монтажников в производстве медикаментов, витаминов, медицинских, бактерийных и биологических препаратов и материалов. Им обещают до 113 333 рублей. Также нужны 65 монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций на заработную плату до 103 750 рублей. Работодателям необходимы 10 монтажников наружных трубопроводов. Им готовы платить 90 000 рублей, уточняет «Вслух.ру»

Кстати, есть монтажники, которым готовы платить меньше, чем охранникам. Так, на портале «Работа России» указана вакансия для монтажника по установке пластиковых, алюминиевых конструкций на зарплату при полном рабочем дне от 31 157 до 60 000 рублей. В целом, реально работодатели предлагают монтажникам зарплаты от 50 тысяч рублей.