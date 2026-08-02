Тюменцам объяснили, чем опасен разрезанный арбуз на прилавке

Продавец мог разрезать немытый предварительно плод грязным ножом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Часто тюменцы не хотят покупать большой арбуз, заранее зная, что не осилят его. Поэтому многие продавцы на рынке стали продавать половинками и даже четвертинками эти летние ягоды. Плюс разрезанного арбуза не только в его небольшом весе, но и в том, что покупатель видит мякоть.

Однако минусы легко могут перечеркнуть все плюсы такой покупки. Врач-терапевт Екатерина Голубитских отмечает, что после разрезания арбуз лишается естественной защиты. Нас рез попадает пыль, грязь и микроорганизмы. Особенно опасно покупать такой арбуз у дороги. Даже если плод закрыт пленкой, вы не знаете, сколько он стоит разрезанным.

Кроме того, продавец мог разрезать немытый предварительно плод грязным ножом, а пищевая пленка хоть и частично защищает продукт от пыли и прикосновений, но не уничтожает микроорганизмы, уже попавшие на мякоть.

Разрезанный арбуз на жаре становятся подходящей средой для размножения микробов.

Употребление такой ягоды может привести к пищевому отравлению. Особенно тяжело кишечные инфекции могут переносить маленькие дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом, пишет «Мегатюмень».