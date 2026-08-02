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НовостиОбщество2 августа 2026 9:13

Тюменцам объяснили, чем опасен разрезанный арбуз на прилавке

Почему нельзя покупать разрезанный арбуз
Нина БАРИНОВА
Продавец мог разрезать немытый предварительно плод грязным ножом

Продавец мог разрезать немытый предварительно плод грязным ножом

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Часто тюменцы не хотят покупать большой арбуз, заранее зная, что не осилят его. Поэтому многие продавцы на рынке стали продавать половинками и даже четвертинками эти летние ягоды. Плюс разрезанного арбуза не только в его небольшом весе, но и в том, что покупатель видит мякоть.

Однако минусы легко могут перечеркнуть все плюсы такой покупки. Врач-терапевт Екатерина Голубитских отмечает, что после разрезания арбуз лишается естественной защиты. Нас рез попадает пыль, грязь и микроорганизмы. Особенно опасно покупать такой арбуз у дороги. Даже если плод закрыт пленкой, вы не знаете, сколько он стоит разрезанным.

Кроме того, продавец мог разрезать немытый предварительно плод грязным ножом, а пищевая пленка хоть и частично защищает продукт от пыли и прикосновений, но не уничтожает микроорганизмы, уже попавшие на мякоть.

Разрезанный арбуз на жаре становятся подходящей средой для размножения микробов.

Употребление такой ягоды может привести к пищевому отравлению. Особенно тяжело кишечные инфекции могут переносить маленькие дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом, пишет «Мегатюмень».