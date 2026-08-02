Эксперты красоты развеяли популярные у тюменок мифы ухода за собой

Проблемы с кожей может вызвать недостаточно тщательное очищение как кожи, так и инструментов для макияжа Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты «Авито услуг» решили развеять популярные среди жительниц Тюмени мифы по поводу ухода за собой. В качестве специалистов выступили визажист, парикмахер и маникюрщица.

Тюменки уверены, что декоративная косметика провоцирует к воспаления и ухудшает состояние кожи. Однако визажист, бровист Кристина Ковальская заявляет, что современные тональные средства сильно отличаются от продуктов, которые были распространены 20 лет назад. В их состав входят не только пигменты, но и уходовые компоненты и даже SPF-фильтры. Проблемы с кожей может вызвать недостаточно тщательное очищение как кожи, так и инструментов для макияжа.

Парикмахер-колорист Галина Заричко отметила, что не всегда дорогие и профессиональные средства эффективнее бюджетных. Здесь стоит смотреть на состав и индивидуальные особенности волос и кожи головы, а не на цену

Фен, плойка или утюжок не обязательно приводят к сухости и ломкости, если пользоваться ими правильно: выбирайте температурный режим и термозащиту. Кроме того, тюменки считают, что долговременное покрытие гель-лаком вредит ногтям.

Мастер ногтевого сервиса, подолог Марья Некипелова-Серенко рассказала, что сегодня ломкость и расслоение ногтей чаще всего связаны с неправильным снятием гель-лака или слишком частым его обновлением. Кроме того, искусственное покрытие защищает пластину, если она от природы склонна к ломкости.

Помните, что избыток уходовой косметики может нарушить естественный барьер кожи и вызвать раздражение. Достаточно трёх ключевых этапов: очищение, тонизирование и увлажнение. Об этом заявил владелец клиники косметологии и лазерной эпиляции Вахид Наджафи, пишет «Тюменская линия».