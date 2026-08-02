В Тюменской области 2 августа объявлен режим беспилотной опасности

Фото: соцсети Александра Моора

На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сейчас в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он назвал введение режима беспилотной опасности в регионе превентивной мерой.

- Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112. Помните, в целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни, – добавил Александр Моор.

В тюменском аэропорту Рощино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Об отмене режима беспилотной опасности будет сообщено дополнительно.