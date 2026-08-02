Тюменцам рассказали, чем опасно ежедневное использование кондиционеров для белья

Кондиционер для белья дает риск для репродуктивного здоровья человека Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Многие хозяйки уже даже не представляют себе стирку без использования кондиционера для белья. Между тем, это средство может стать причиной неприятных последствий для организма. Самое распространенное явление – это раздражение слизистой.

Однако, есть куда более существенные опасности, к которым приводит применение кондиционера. Врач Инна Криночкина говорит, что вопрос влияния низких доз химикатов на организм при ежедневном контакте остается открытым.

Проведенные специалистами многократные исследования показывают, что при постоянном воздействии определённых химических веществ, которые есть и кондиционере для белья, возникает риск для репродуктивного здоровья человека. Речь идет о высокой концентрации таких доз. Поэтому врач не рекомендует использовать агрессивную бытовую химию ежедневно без необходимости. Также стоит отдавать предпочтение составам с минимальным количеством компонентов. Определить «опасные» кондиционеры легко: чем сильнее и дольше держится запах «химии» на одежде, тем выше вероятность, что компоненты средства продолжают активно воздействовать на ваш организм, пишет tmn.aif.ru