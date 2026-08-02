В День ВДВ тюменцы объединились и вышли на укрепление дамб от паводка

Фото: Сергей Елесин

Паводок в Тюменской области продолжается уже несколько дней. На утро уровень воды в реке Туре в районе Тюмени поднялся до 986 см, превысив отметку «опасное явление» на 46 см. Подтоплен 121 жилой дом. Эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. 38 человек размещены в трёх пунктах временного пребывания.

Фото: Сергей Елесин

В то же время жители Тюмени, Тюменского и Ялуторовского района объединились и помогают укреплять защитные сооружения, спасая дома земляков. Так, 2 августа, в День ВДВ, десантники трудятся на дамбах, вместо того, чтобы праздновать.

- В условиях ЧС из-за паводка, десантники – в первых рядах там, где необходима помощь. Они с самого начала половодья участвуют в укреплении защитных сооружений. Союз десантников Тюменской области – это крепкое братство. Его отделения работают в нескольких муниципалитетах региона. Ветераны ВДВ ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о погибших защитниках Отечества, оказанию поддержки семьям военнослужащих и сбору гуманитарной помощи нашим бойцам в зоне СВО. Желаю всем десантникам и ветеранам службы бодрости духа и благополучия!, – написал в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.