Тюменцам рассказали, как правильно собирать лисички

Если хоть что-то в грибе вызывает сомнения - не берите его Фото: Архив "КП".

Жители Тюменской области еще в начале июля начали собирать в лесу грибы. Есть и лисички. Они очень вкусные. Их можно жарить, добавлять в крем-супы или готовить из них грибную икру. Однако, не все знают, как правильно их нужно собирать.

Эксперт Русского географического общества, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин советует искать лисички в хвойных и смешанных лесах, там, где есть влажная почва, мох и опушки. Эти грибы растут группами. Самое главное: определить ложную лисичку от съедобной. У съедобного гриба шляпка имеет неправильную форму с волнистыми краями, а снизу находятся разветвленные складки, плавно переходящие в ножку. Настоящие лисички обладают приятным фруктовым ароматом и их редко портят черви.

Главный принцип: если хоть что-то в грибе вызывает сомнения - не берите его. Лисички лучше всего собирать в плетеную корзину, которая защитит грибы от сдавливания. Эти грибы могут храниться в холодильнике до пяти дней, но опытные грибники советуют перерабатывать лисички сразу в день сбора, уточняет tmn.aif.ru