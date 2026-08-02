Молодой тюменец привел домой дружка, а после его ухода потерял умную колонку

Фото: УМВД по Тюменской области

В дежурную часть отдела полиции № 7 в городе Тюмени с заявлением о краже умной колонки обратилась женщина 1984 года рождения. Она рассказала, что ее 19-летний сын привел домой своего приятеля. Парочка распивала алкоголь. После ухода знакомого сына, тюменка поняла, что пропала ее умная колона за 14 тысяч рублей.

Оперативники быстро доставили в отдел полиции воришку для разбирательства. Оказалось, что 18-летний тюменец ранее уже был судим. Колонку из дома приятеля он украл и сдал ее в комиссионный магазин. Похищенное изъято и скоро будет возвращено женщине.

В отношении молодого тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».