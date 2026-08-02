В Тюменской области застройщики возведут 29 школ и детсадов, но сроки не указаны

Где и когда появятся новые школы и детсады пока не известно Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В декабре 2025 года правительство Тюменской области приняло документ, который обязывает застройщиков возводить социальные объекты за счет средств, высвобожденных при сокращении норматива по парковочным местам.

По словам директора департамента образования региона Дины Горковец, предусмотрено три формы участия: безвозмездное финансирование в муниципальный бюджет, строительство объекта с последующей передачей в муниципальную собственность, а также возведение объекта не менее чем на 30% готовности с передачей региону для завершения.

Дина Горковец отметила, что на сегодня предусмотрено строительство 29 объектов: 24 детских сада на 6 350 мест и 5 школ на 6 429 мест. Также застройщики безвозмездно передадут 21 земельный участок общей площадью 112,58 га под социальные объекты местного значения. При этом сроки возведения объектов не указаны, места из появления и очередность – тоже.

Добавим, что в новых микрорайонах Тюмени из-за активной застройки потребность в новых садах сохраняется, напомнила «Тюменская область сегодня».