Тюменские врачи спасли жизнь легендарному летчику, Герою России Владимиру Шарпатову

Фото: Здравоохранение Тюменской области

Герой России, легендарный пилот гражданской авиации и Почётный житель Тюменской области Владимир Шарпатов, который после плена в Кандагаре смог угнать самолет и вывезти экипаж, пошел на поправку после случившегося уже во второй раз инсульта.

Тревожные симптомы у Владимира Ильича начались, когда он был на даче. У него появилось онемение и слабость в правой руке. После первого инсульта в 2021 году Герой России уже понимал, что это за симптомы, поэтому сразу же вызвал скорою и сообщил родным. Такая оперативность и спасла жизнь Владимиру Ильичу. Он оказался в стационаре ОКБ №2.

- Меня оперативно госпитализировали во вторую областную больницу. Отдельно отмечу чуткость персонала и безупречную чистоту в палате. Выписываюсь с бодрым настроением. Искренне благодарю лечащего врача Елену Пономареву, руководителя регионального сосудистого центра Алену Брутян, а также всех медсестер и сотрудников учреждения, - рассказал Владимир Шарпатов.

В настоящее время Владимир Шарпатов продолжает лечение. Сразу после выписки Герой России начнет готовиться к празднованию Дня Тюменской области.