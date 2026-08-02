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НовостиОбщество2 августа 2026 3:15

Жители Тюменской области за полгода оставили в кафе, барах и ресторанах 41 млрд 305,5 млн рублей

За полгода тюменцы оставили в кафе, барах и ресторанах 41 млрд 305,5 млн рублей
Нина БАРИНОВА
Средний чек составил 4,2 тысячи рублей

Средний чек составил 4,2 тысячи рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская область оказалась на третьем месте в УрФО по показателям общепита за первое полугодие 2026 года. В кафе, барах и ресторанах тюменцы заплатили 41 млрд 305,5 млн рублей. Средний чек составил 4,2 тысячи рублей. Рост составил 5,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

По данным показателям общепита Тюменская область оказалась на третьей строчке в УрФО. Больше всего на общепит денег тратят жители Свердловской и Челябинской областей. При этом отметим, что численность населения намного выше, чем в Тюменской области. Курганская область, где идет убыль населения, показала падение по общепиту на 0,2%.

В целом жители УрФО оставили в местах общественного питания 263 млрд 842,8 млн рублей, России – 2 трлн 947,4 млрд рублей, посчитал «Вслух.ру».