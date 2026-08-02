Дожди, грозы и похолодание пришли в Тюменскую область 2 августа

Дожди сегодня будут и в Тюмени Фото: Алена ГАЛИТОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, в Тюменской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, усиление ветра с порывами до 17-22 метров в секунду, возможен град. Непогода затронет Тюмень, Тобольск, а также Тюменский, Уватский, Вагайский, Нижнетавдинский и Тобольский округа.

В Тюмени облачно с прояснениями и весь день будут идти кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. К вечеру наступит штиль, а затем подует северный ветер 1-4 метра в секунду. Утром +19 градусов, днем +24 градуса, вечером снова +19 градусов.

В Тобольске переменная облачность, к вечеру начнутся дожди. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, к ночи наступит штиль. Утром +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Ишиме переменная облачность, вечером пройдут кратковременные дожди, к ночи – ясно. Ветер восточный, южный, северо-восточный, юго-западный 1-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Ялуторовске переменная облачность, сильные дожди, гроза, к ночи осадки прекратятся и опустится туман. Ветер восточный, северо-восточный, северный 1-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +25 градусов, вечером + 18 градусов.