Директор спортшколы из Увата Василий Софронов рассказал, почему в селе не скучно

Фото: МАУ ДО "Cпортивная школа" УМР

Тренер-преподаватель по легкой атлетике с 20-летним стажем Василий Софронов руководит ДЮСШ Уватского района и воспитывает чемпионов уже два десятка лет. Мужчина является участником программы «Земский тренер».

Василий Софронов родом из деревни Солянка, что в 40 км от Увата. после 8 классов школы, поступил в училище Тюмени на физвоспитание. Мастером спорта Софронов стал в 1995 году, за год до окончания института. После получения диплома вернулся в родную в Солянку поднимать спорт. Там же женился, а в 2005 году семья переехала в Уват, и тренера назначили директором районной ДЮСШ.

Среди воспитанников тренера – Мария Игнатьева, которая завоевала в 2023 году золото Всероссийских соревнований «Шиповка юных» по легкоатлетическому четырехборью. Настя Торгашова – победительница областного первенства на коронной 400-метровой дистанции.

Старший сын Василия и его жены Зульфии Сергей тоже пошел по стопам отца. Он успешно занимается борьбой и на стометровке показывает результат 11,5 секунды. Сын Виктор – участник Всероссийских соревнований «Шиповка юных», нынче окончил 11-й класс с золотой медалью и мечтает стать пилотом гражданской авиации. Младшие дети: Дима и Татьяна тоже ходят на тренировки.

По словам Василия, в селе семье нет времени скучать. У них огород в 15 соток, плюс собирают дары леса, а после часы маринования, заморозки и прочих прелестей.

В 2020 году на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» Софроновы заняли второе место в номинации «Сельская семья». Дома у них висят связки медалей, кубков и дипломов, добавили в «Тюменской области сегодня».