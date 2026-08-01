Массажист из Тюмени объяснил, зачем нужен массаж живота

Прийти на процедуру можно примерно через 1–3 месяца после рождения малыша Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалист по работе с лицом и телом Евгения Кузнецова рассказала подробнее о висцеральном массаже живота. Его пользе и почему он поднимает настроение.

По словам массажистки висцеральный массаж - это крайне важная и деликатная практика. В брюшной полости человека много нервных окончаний, в том числе блуждающий нерв, который играет ключевую роль в регуляции парасимпатической нервной системы. Последняя отвечает за «отдых и пищеварение», поэтому живот часто называют «вторым мозгом» или центром эмоций.

Эксперт отмечает, что во время массажа живота некоторые люди могут плакать от переизбытка чувств и накопившихся эмоций. Кроме того, висцеральный массаж запускает выпуск негативных эмоций и способен повлиять на работу ЖКТ. Он улучшит перистальтику кишечника, уменьшит вздутие, снизит проблемы с запорами и даже справиться с синдромом раздраженного кишечника.

Евгения Кузнецова отметила, что такой массаж полезен и для молодых женщин, которые недавно встали мамами. Во время беременности внутренние органы женщины смещаются, чтобы освободить место для растущей матки, а массаж помогает им мягко вернуться на свои места, улучшая их функцию. Но прийти на процедуру можно примерно через 1–3 месяца после рождения малыша.

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