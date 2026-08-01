Молодым тюменцам эксперт дал рекомендации по верному расчету трат грантов

В смете расходов нужно отображать все статьи, прописанные в соглашении, а также товары и услуги с ценой и количеством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ведущий специалист отдела отчетности грантового конкурса Росмолодежь.Гранты Наталья Алифиренко рассказала молодым тюменцам, как правильно нужно тратить средства полученного гранта. Очень важно детально расписать все данные и систематизировать их в отчете для Росмолодежи. Деньги должны быть потрачены целевым образом и важно показать, что проект достиг запланированных показателей.

Эксперт советует в приложении № 3 в свободной форме подробно расписать свою работу, проведенные мероприятия, запланированные результаты, возникшие проблемы, оценить успешность проекта и перспективы его развития. В таблице по СМИ важно указать не менее пяти публикаций о вашем проекте с гиперссылками. Здесь же важно указать дату выхода публикации, заголовок и приложить скриншоты.

Стоит знать, что публикации из запрещенных в России социальных сетей не учитываются.

В смете расходов нужно отображать все статьи, прописанные в соглашении, а также товары и услуги с ценой и количеством. Документы в эту часть отчета не подгружаются.

Помните, если предполагается переход денег между статьями, обязательно необходимо заключить соглашение с теми, кто выдает грант, на внесение изменений в смету. Запрос направляется по электронной почте в отдел по работе с победителями грантового конкурса. Покупать товары или оплачивать услуги по новой смете можно только после согласования. Не забудьте потом письмо и запрос с ответом прикрепить в приложение № 2 вместе с финансовыми документами.

Среди частых ошибок в заполнении отчетных таблиц - пустые столбцы, некачественные документы, выцветшие чеки, отсутствие подписи грантополучателей и другие, пишет «Тюменская линия».