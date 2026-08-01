«Отряды мэра» из Тюмени с 3 августа выйдут на третью смену

Фото: Отряды мэра Тюмень!

В понедельник, 3 августа, в Тюмени открывается 3 смена «Отрядов мэра» «Муравьям» предстоит отработать 10 рабочих дней - по 14 августа.

На работу на три часа в день выйдут 1 тысяч 100 подростков от 14 до 17 лет, где попробуют себя почти в 50 профессиях. За десять рабочих дней ребята получат 7 тысяч 740,86 рублей заработной платы. Заявки на работу были разобраны в первый же день их выставления на сайте в июне.

Школьники смогут поработать помощниками библиотекаря, оператора ЭВиВМ, инструктора по спорту, дизайнера, социального педагога, реставратора, корреспондента и др. Всего за три смены лета 2026 года поработать в отрядах смогут 5000 ребят, уточняет «Вслух.ру».