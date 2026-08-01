Школьники из Тюмени оживили память о героях-земляках Великой Отечественной

Многие улицы Тюмени названы в честь героев ВОВ Фото: Алена ГАЛИТОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 1 августа, в Тюмени в рамках проекта «Чтобы помнили 2.0» школьники запустили серию историй о героях Советского Союза, чьими именами названы улицы Тюмени, Тюменского округа, Ялуторовска и Заводоуковска.

Руководитель Тюменского регионального исполкома ООД «Бессмертный полк России» Галина Валуева рассказала, что основу программы составляют короткие, но яркие видеоролики. Они созданы по крупицам из архивов, фронтовых писем и дневников. После просмотра видеороликов ребята сами становятся рассказчиками. Они приносят семейные фото, делятся историями о своих прадедах и прапрадедах.

Важной частью встреч станет викторина, которую проводит автор идеи «Бессмертного полка» Геннадий Иванов. Завершится встреча творческой частью, для которой школьники готовят песни, стихи, танцы, и даже целые мини-концерты.

Проект ориентирован прежде всего на учеников 5-8 классов. Кроме того, с просьбой провести встречу обращаются летние лагеря, сообщает «Тюменская линия».