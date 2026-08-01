Тюменский ветеринар рассказал, какую воду можно давать собакам и кошкам

Ветеринар рекомендует обновлять воду кошкам минимум раз в день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тюменский ветеринар Игорь Волков открыл секрет, что ни любая вода, что пьет человек, может быть безопасна для кошки или собаки. К примеру, он категорически не рекомендует давать животным дистилированную воду, которая лишена микроэлементов. Нельзя пушистикам и минералку с высоким содержанием солей, а также не рекомендуется кипяченая вода.

Мохнатым попкам вполне подойдет бутилированная вода со сбалансированным минеральным составом. Фильтрованную тоже можно давать. А вот водопроводную надо отстоять минимум 3-4 часа.

Ветеринар рекомендует обновлять воду кошкам минимум раз в день, а собакам - дважды. В жару можно слегка охладить воду, добавив небольшой кусочек льда, советует «Мегатюмень».