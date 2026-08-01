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НовостиДом. Семья1 августа 2026 7:34

Тюменцам объяснили, как приструнить любителей громкой музыки на дачном участке

Как приструнить любителей громкой музыки на дачном участке
Нина БАРИНОВА
Если мирно соседи решать проблему не хотят, то первым делом обращайтесь к председателю СНТ

Если мирно соседи решать проблему не хотят, то первым делом обращайтесь к председателю СНТ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцы выезжают на дачи, чтобы побыть вдали от городского шума. Однако, не всегда выходит получить желаемое из-за соседей по дачным участкам, которые обожают громко слушать музыку, а кроме того косят траву, распиливают дрова и прочее.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, как приструнить любителей громкой музыки на дачном участке. Он напомнил, что на всей территории России действует Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», но конкретные нормы тишины определяются на уровне регионов и муниципалитетов.

Так, на дачах ограничения обычно действуют с 22:00 или 23:00 до 08:00, а также определены дневные «тихие часы» с 13:00 до 15:00. Допустимый уровень шума в жилых зонах составляет всего 40–55 дБ днем и 30–45 дБ ночью. Но как и кто должен определять эти показатели, не объяснил.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв отмечает, что из-за близости участков шум за городом часто ощущается сильнее, чем в городской черте.

Если мирно соседи решать проблему не хотят, то первым делом обращайтесь к председателю СНТ. При систематических нарушениях или шуме по новым вызывать полицию для фиксации факта правонарушения и составления протокола. Крайней мерой является подача судебного иска по месту жительства нарушителя, tmn.aif.ru