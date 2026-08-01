Тюменцам объяснили, как приструнить любителей громкой музыки на дачном участке

Если мирно соседи решать проблему не хотят, то первым делом обращайтесь к председателю СНТ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцы выезжают на дачи, чтобы побыть вдали от городского шума. Однако, не всегда выходит получить желаемое из-за соседей по дачным участкам, которые обожают громко слушать музыку, а кроме того косят траву, распиливают дрова и прочее.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, как приструнить любителей громкой музыки на дачном участке. Он напомнил, что на всей территории России действует Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», но конкретные нормы тишины определяются на уровне регионов и муниципалитетов.

Так, на дачах ограничения обычно действуют с 22:00 или 23:00 до 08:00, а также определены дневные «тихие часы» с 13:00 до 15:00. Допустимый уровень шума в жилых зонах составляет всего 40–55 дБ днем и 30–45 дБ ночью. Но как и кто должен определять эти показатели, не объяснил.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв отмечает, что из-за близости участков шум за городом часто ощущается сильнее, чем в городской черте.

Если мирно соседи решать проблему не хотят, то первым делом обращайтесь к председателю СНТ. При систематических нарушениях или шуме по новым вызывать полицию для фиксации факта правонарушения и составления протокола. Крайней мерой является подача судебного иска по месту жительства нарушителя, tmn.aif.ru