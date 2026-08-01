Пожилой житель Тюмени после гепатита С и онкологии полностью излечился

Врач берет биопсию у пациента в онкоцентре Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

79-летний житель Тюмени сдал анализы в рамках диспансеризации, по результатам которой у него диагностировали гепатит С. Спустя некоторое время его стали беспокоить боли в правом подребье. В поликлинике по месту жительства специалисты провели ультразвуковое исследование органов брюшной полости и обнаружили изменения в печени. С признаками цирроза мужчину направили на дообследование к онкологам.

Врачи-онкологи Медицинского города дообследовали мужчину и диагностировали у пациента гепатоцеллярный рак печени. В рамках мультидисциплинарного консилиума специалисты сошлись во мнении, что пожилому пациенту показано хирургическое лечение. После курса поддерживающих препаратов для печени специалисты применили современную лапароскопическую 4K-видеосистему с ICG-флуоресцентной навигацией. Технология позволяет четко определить границы опухоли и сосудов, минимизируя риски и обеспечивая ювелирную точность хирургического вмешательства.

«Мы провели лапароскопическую резекцию печени с опухолевым узлом около трех сантиметров в диаметре. Пациент радикально излечен, дополнительное лекарственное противоопухолевое лечение ему не показано, мужчина продолжает наблюдаться у специалистов по месту жительства», - отметила Елена Ральченко, врач-онколог отделения абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

Рак печени — это злокачественное новообразование, поражающее клетки органа и нарушающее его жизненно важные функции. Гепатит представляет собой воспалительное заболевание печени, чаще всего вирусной природы, например, гепатиты B и C. Долгое время данное заболевание может протекать скрыто, без выраженных симптомов, постепенно разрушая ткани органа хроническим воспалением. Именно этот процесс замещения здоровых клеток рубцовой тканью приводит к циррозу, который создает благоприятную почву для мутаций и перерождения в онкологический процесс.

Среди групп риска выделяют пациентов с хроническими заболеваниями желчных протоков, циррозом различного происхождения, людей с описторхозом, а также носителей вирусов гепатита B и C.