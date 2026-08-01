Конкурс шляп для людей с инвалидностью прошел в Тюмени

Фото: Ольга Губина

В Ресурсном центре адаптации инвалидов Тюменской области участники инклюзивного литературного клуба «Музыка слова» повели конкурс шляп, который перерос в настоящий фестиваль. Участники представили 25 выходов в беретах, тюрбанах, цилиндрах, кокошниках и другие головных уборах. Каждый выход в сногсшибательной шляпе сопровождался стихами, песнями или театральной постановкой.

Руководитель клуба Ольга Губина отметила, что 57 человек клуба объединяют общие интересы. Все они творческие люди. На литературных мероприятиях собираются и читают стихи или обсуждают прозу, писателей. В недавно у них появилось еще одно направление – авторская песня. Участники клуба ставят спектакли и пишут свои песни, а также проводят акции в скверах Тюмени.

«Тюменская область сегодня» узнала имена победителей конкурса шляп: Яна Илюхина в образе Безумного Шляпника, Елена Четыркина с театральной шляпой и Нурзиля Ахметова, чей головной убор украсили травы с огорода.