Тюменцам с домиком у озера рассказали, что им будет за забор или шлагбаум

Все реки, озера, болота и даже маленькие ручьи находятся в ведении федеральной собственности Фото: Ольга ЮШКОВА.

Многие жители Тюменской области имеют дома, земельный участок которых выходит прямо к озеру или реке. Таких домов достаточно у озера Андреевское, у реки в селе Луговом и других красивых местечках. Стоит знать нормы Водного кодекса РФ, чтобы не получить огромные штрафы за ограничение к воде забором или шлагбаумом.

Согласно закону, в частную собственность можно купить только те участки, на которых расположены искусственные и полностью изолированные водоемы Главное условие у такого водоема - отсутствие связи с другими реками, ручьями или озерами. Он считается частью земли.

Все реки, озера, болота и даже маленькие ручьи находятся в ведении федеральной собственности. Даже если такой водоем проходит через ваш участок, право собственности на воду не возникает. Владелец такого участка обязан соблюдать режим береговой полосы и обязан предоставлять территорию к воде для общего пользования. Запрещено устанавливать заборы, шлагбаумы или любые преграды, мешающие свободному проходу граждан к воде.

- В 2026 году Верховный Суд РФ подтвердил, что отсутствие в ЕГРН данных о границах береговой полосы не освобождает собственника от обязанности обеспечить к ней доступ. Если часть вашего участка «залезает» на общественную территорию, государство может истребовать эту землю обратно, – объясняет доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин.

Чтобы избежать споров, перед покупкой рекомендуется провести гидрологическую экспертизу, которая определит происхождение водоема, и тщательно проверить межевой план на предмет пересечения с водоохранными зонами, советует tmn.aif.ru