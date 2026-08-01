Росстат заявил об очередном росте средней зарплаты в Тюменской области

В статистике указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Фото: Ольга ЮШКОВА.

Росстат вновь опубликовал данные по средним зарплатам в регионах России по итогам первых пяти месяцев 2026 года. В Тюменской области работники стали получать в среднем 102 299 рублей. Таким образом, уровень заработков среди тюменцев оказался на третьем месте в Уральском федеральном округе после северных округов.

Так, жители Ямало-Ненецкого автономного округа получают в среднем 205 365 рублей, а Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 149 229 рублей. В Свердловской области уровень средней заработной платы составит аж 97 145 рублей, в Челябинской - 89 009 рублей, а в Курганской области - сумасшедшие 81 774 рубля.

Во «Вслух.ру» отметили, что в статистике указана среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций. Хорошо, что так, ибо тюменцы и жители севера знатно удивляются в соцсетях после каждой публикации Росстата и вспоминают поговорку про мясо и капусту.