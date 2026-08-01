Тюменское предприятие заявились на конкурс в Сколково

Проект получил признание экспертов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тюменские предприятия выходят на рынок с новыми разработками в области цифровых технологий. Генеральный директор ООО «ИнТех» Андрей Коротченко рассказал о проекте «Цифровой супервайзинг», который предназначен для управления бригадами на месторождениях углеводородов.

Он отслеживает путь от цифровых заявок, плана работ и логистики, полного выполнения плана работ. Отметим, что для мирового рынка данный проект не новинка, но в России – это первое подобное решение и импортозамещение. Поэтому тюменские разработчики уже заявились на конкурс в Сколково, чтобы оценить правильность выбранного пути. Эксперты из Сколково уже заверили тюменцев, что представленный продукт является инновационным и имеет хорошие практические перспективы.

- Создание инновационных продуктов и практикориентированность - главные принципы работы в экосистеме. Большое число программ акселерации и поддержка стартапов, самостоятельных и совместных с индустриальными партнёрами, позволяет привлекать самых талантливых разработчиков из разных регионов, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.