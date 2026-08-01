Сильные дожди, град, грозы и штормовой ветер обрушатся на Тюменскую область 1 августа

Скамейка на мосту Влюбленных Фото: Алена ГАЛИТОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Первый день последнего месяца лета - суббота, 1 августа, решил громко о себе заявить. По данным МЧС России по Тюменской области, сегодня в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, усиление ветра с порывами 17-22 метров в секунду, град. Пассажиров предупреждают о возможных задержках вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту «Рощино» в Тюмени из-за штормового ветра. Непогода настигнет Тюмень, Тюменский, Уватский, Вагайский, Нижнетавдинский, Тобольский районы и Тобольск.

В Тюмени синоптики сервиса «Гисметео», обещают переменную облачность без осадков. Ветер южный 2-9 метров в секунду. К ночи – штиль. Температура воздуха утром +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +19 градусов.

В Тобольске переменная облачность, до обеда ливни, после – без осадков. Ветер восточный, южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. К ночи – штиль. Утром воздух прогреется до +22 градусов, днем +28 градусов, вечером +19 градусов.

В Ишиме переменная облачность, дождь только ранним утром, к ночи – ясно. Ветер южный, юго-западный, западный 309 метров в секунду, к ночи – штиль. Утром +23 градуса, днем поднимется жара до +29 градусов, вечером +19 градусов.

В Ялуторовске переменная облачность, вечером – ясно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 1-9 метров в секунду, к ночи – штиль. Утром +21 градус, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.