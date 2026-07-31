Депутаты Тюменской городской думы заложили капсулу времени для будущих народных избранников

Фото: Кира Санникова

Тюмень широко отметила 440-летие города. В рамках юбилейной даты состоялось множество важных событий.

Так, в городской думе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с городской думой Нижнего Новгорода. Документ скрепили подписями спикер Тюменской гордумы Светлана Иванова и председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов - полковник, кавалер трех орденов Мужества, участник специальной военной операции и президентской программы «Время героев».

Партнерские отношения между городами развиваются более двух лет. Стороны неоднократно взаимодействовали в разных форматах: проводили встречи, в том числе по видеосвязи, обменивались опытом и обсуждали перспективные инициативы.

- В наше непростое время укрепление дружеских взаимоотношений между муниципалитетами очень важно. Взаимная поддержка в решении схожих задач делает нас сильнее и помогает в развитии городов, - сказал Евгений Чинцов.

В свою очередь, Светлана Иванова выразила уверенность, что подписанное соглашение станет прочной основой для дальнейшего взаимодействия, которое продолжится и в следующих созывах думы.

Неслучайно в рамках праздничных мероприятий депутаты заложили капсулу времени для тех, кто через 10 лет продолжит общее дело. Откроют ее в 2036 году, когда Тюмень будет отмечать свое 450-летие. Мероприятие прошло в музее «Городская Дума». В послании депутаты зафиксировали главное. Дума всегда была и остается на страже интересов жителей областной столицы. Вся работа строится на основном принципе - для людей, так было всегда, и будущие депутаты должны придерживаться этого же принципа, считают народные избранники восьмого созыва.

Центральным торжественным мероприятием стала программа «Эпоха Тюмени» во Дворце культуры «Нефтяник». Важной частью мероприятия стало вручение наградной атрибутики в связи с присвоением звания «Почетный гражданин города» двум известным землякам - детскому кардиохирургу Кириллу Горбатикову и народному учителю Ольге Ройтблат.

Председатель городской думы Светлана Иванова акцентировала внимание на том, что награжденные - представители важнейших для города сфер.

- Мы отметили заслуженного и народного учителя, которая всю жизнь посвятила педагогике, и доктора медицинских наук, к нему за помощью приезжают не только из Тюмени, но и со всей страны. Почетных граждан стало 83. Это действительно профессионалы своего дела, узнаваемые личности, с большим сердцем, - резюмировала Светлана Иванова.