Фото: ГАИ Тюменской области.

Двое пенсионеров погибли в массовом ДТП на трассе Курган — Тюмень. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Авария произошла сегодня, 23 июля, на 169-м километре федеральной автодороги. Столкнулись большегруз Volvo, KIA Spectra и Renault Duster.

По предварительным данным, виновником стал 91-летний водитель Renault Duster, который при повороте не убедился в безопасности манёвра. Вместе с ним погиб его 83-летний пассажир.

Из-за аварии движение по трассе ограничено, автомобили пропускают по обочине под контролем инспекторов ГИБДД.

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