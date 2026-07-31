Тюменские энергетики заключили 12 допсоглашений оказания услуг с провайдерами

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Системообразующая территориальная сетевая организация продолжает комплексную работу по легализации незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). За первые шесть месяцев 2026 года «Россети Тюмень» заключили 12 дополнительных соглашений возмездного оказания услуг с провайдерами для размещения порядка 2,2 тысячи подвесов оптоволокна на объектах электросетевой инфраструктуры в Тюменской области.

Специалисты напоминают, что несогласованный монтаж волоконно-оптических линий связи на ЛЭП может привести к перебоям электроснабжения потребителей. Кроме того, такое самовольное подключение является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Также незаконные подвесы значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛЭП.

Для пресечения неправомерной деятельности провайдеров специалисты «Россети Тюмень» регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление фактов незаконного подвеса ВОЛС. Благодаря системной работе за январь-июнь текущего года узаконено размещение волоконно-оптического кабеля на 2,2 тысячи опор воздушных линий электропередачи.

На заключительной стадии подписания находятся договоры с операторами связи на монтаж еще порядка 1,2 тысячи элементов телеком-инфраструктуры. Энергетики готовы к сотрудничеству с операторами связи.