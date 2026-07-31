Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Очередной экологический сигнал SOS пришел из Тюмени. На этот раз тревогу забили жители, обнаружившие берег озера Круглого усеянным тушками мертвой рыбы. В социальных сетях горожане массово присылают фото и видео: вода буквально кишит биоотходами, которые начали гнить на солнце.

Ситуация осложняется тем, что паводок в регионе еще не отступил. Вода продолжает прибывать к береговой линии, вплотную подступая к новостройкам и создавая угрозу подтопления жилых домов.

Тюменцы потребовали немедленной уборки, опасаясь неприятного запаха и инфекций, но процесс оказался сложнее, чем просто собрать мусор граблями. В городской администрации подтвердили факт мора, но пояснили, что стихийная уборка может нарушить закон. Сбор погибших рыб с береговой линии должен осуществляться строго по правилам обращения с биологическими отходами.

«Сбор погибших рыб с береговой линии должен осуществляться в строгом соответствии с установленными правилами. Руководствуясь данными нормативами, специалисты департамента городского хозяйства формируют план мероприятий, который помимо непосредственного сбора включает в себя и решение задачи по дальнейшей утилизации биоотходов. Уборка погибшей рыбы с береговой зоны уже организована, во многом благодаря участию добровольцев. Выражаем им отдельную благодарность за помощь», - сообщили в тюменской мэрии.

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