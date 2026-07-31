Сезон атак паразитов: Роспотребнадзор назвал точное число укушенных клещами тюменцев этим летом. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Лето в разгаре, но прогулки по тюменским лесам и паркам становятся все опаснее. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 27 июля, медики зафиксировали 11 724 обращения граждан из-за присасывания клещей.

Среди пострадавших — 1 761 ребенок до 14 лет. Лабораторные исследования выявили пугающую статистику зараженности паразитов. С начала эпидсезона специалисты изучили 1 819 клещей, снятых с людей:

- Клещевой энцефалит: вирус обнаружен в 55 особях (3% от общего числа). Зарегистрировано 28 случаев заболевания у людей.

- Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма): ситуация значительно серьезнее. Возбудитель найден в 548 исследованных насекомых, что составляет более 30%. Диагноз подтвержден у 43 человек.

Проверку кровососов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.

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