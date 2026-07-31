Рост замедлился: уровень воды в Туре достиг 891 см, пик паводка в Тюмени ждут на выходных. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пик паводка близко: уровень воды в Туре замедлил рост до 2 см, но превысил опасную отметку на 41 см. Об этом сообщает информцентр правительства Тюменской области.

По данным на утро 31 июля, гидропост зафиксировал 891 см (плюс 2 см за сутки). На притоке Пышма ситуация динамичнее — там зафиксировано 564 см и суточный прирост 25 см.

Губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил, что пик летнего паводка ожидается в ближайшие выходные, после чего вода начнет спадать.

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