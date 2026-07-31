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НовостиПроисшествия31 июля 2026 4:51

Охрана на воде: полиция патрулирует затопленный пригород Тюмени на лодках из-за угрозы мародерствавидео

Полиция взяла под охрану затопленные дома в Тюмени
Серафима Краснова
Охрана на воде: полиция патрулирует затопленный пригород Тюмени на лодках из-за угрозы мародерства.

Охрана на воде: полиция патрулирует затопленный пригород Тюмени на лодках из-за угрозы мародерства.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Полиция взяла под круглосуточную охрану затопленные дома в Тюмени. Для защиты имущества от мародеров силовики используют квадрокоптеры и моторные лодки.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, сотрудники обходят частный сектор и предлагают оставшимся жителям помощь с эвакуацией.

Под охраной находится и дачный кооператив «Родничок», подъезд к которому сейчас возможен только по воде.

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