Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области более 320 спасателей и волонтеров борются с паводком под присмотром беспилотников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Специалисты используют дроны для мониторинга состояния дамб — суммарный налет авиации уже превысил 16 часов. Для откачки воды с подтопленных территорий в Тюмени задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор ввел режим ЧС из-за аномальных осадков, которые привели к подъему уровня Туры до критических отметок.

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