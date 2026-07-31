В Тюменской области зарядят долгие дни дождей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Непростая погода, судя по прогнозу сервиса визуализации «Вентускай.ком», ждет тюменцев в начале августа. Как предвещает сервис, аномальная жара в регионе сменится долгими дождями – они будут идти несколько дней подряд.

Ожидается, что дожди придут вечером в День города, субботу, 1 августа 2026 года. Ночью осадки усилятся, пройдут грозы. Днем 2 августа дожди утихнут, но вечером пойдут опять. По области в этот день ожидается от +25 до +30 градусов Цельсия.

Понедельник, 3 августа, в Тюмени и ряде районов начнется с тумана, а днем пойдет довольно мощный дождь, который охватит почти всю Тюменскую область.

Во вторник, 4 августа, снова будут утренние туманы и дневные дожди. Правда, осадки и грозы на этот раз большей частью сосредоточатся на севере региона. Затем, 5 августа, снова ожидаются дожди с грозами – к 18 часам вечера дождь будет идти повсеместно. Температура в этот день составит от +21 до +26 градусов Цельсия.

А вот 6 августа стремительно похолодает – в Тюмени ожидается около +18 градусов, по области – от +17 до +21 °C.