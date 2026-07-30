В Тюмени проводят проверку после обнаружения тела девушки под окнами многоэтажки. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Накануне вечером, 29 июля, жители дома № 213 по улице Широтной обнаружили тело девушки. По словам очевидцев, она могла выпасть из окна.

В Следственном управлении СК РФ по Тюменской области подтвердили факт проверки:

«По факту гибели женщины следственным отделом по Восточному АО г. Тюмень СУ СК РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка. При осмотре каких-либо внешних признаков криминальной смерти на теле погибшей не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Напомним, это уже вторая трагедия с падением с высоты за последнее время: ранее ребенок выпал из окна седьмого этажа и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

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