Паводок в Тюмени: жителям запретили кататься на лодках и пришвартовывать их к набережной. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Власти Тюмени вводят жесткие ограничения на воде. На заседании оперативного штаба 30 июля было принято решение временно запретить горожанам использовать любые плавсредства и швартовать их к городской набережной. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем канале.

Запрет связан не только с сильным течением, но и с физикой большой воды.

«Это необходимо для снижения нагрузки ударной волны на наши защитные конструкции», — пояснил Афанасьев.

Когда уровень Туры бьет рекорды, любая лодка или катер, привязанный к сваям или парапету, при движении создает дополнительную вибрацию и давление на береговую линию. В условиях, когда вода находится всего в нескольких сантиметрах от критической отметки, этот фактор может стать решающим и привести к обвалу защитных насыпей.

Градоначальник призвал судовладельцев отнестись к временным мерам с пониманием, подчеркнув, что главная задача сейчас — обеспечение общей безопасности.

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