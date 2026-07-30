Паводок в Тюмени замедлился: уровень Туры 30 июля достиг 889 см. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Битва за Тюмень продолжается. Уровень воды в главной артерии города — реке Тура — по-прежнему бьет рекорды, но паника первых дней сменилась тяжелой работой. За последние сутки вода поднялась всего на три сантиметра, однако общая высота угрожающего вала достигла критических значений.

По данным правительственного инфоцентра на 8:30 утра 30 июля, ситуация остается напряженной: уровень воды в Туре достиг отметки 889 сантиметров. Это на 39 сантиметров выше порога «опасного явления». При этом, река Пышма за сутки вода прибавила сразу 28 сантиметров, остановившись на отметке 539 см. До красной черты в 662 см осталось чуть больше метра.

Замедление роста уровня дает городу драгоценное время, но не повод расслабляться. Вода продолжает методично подмывать берега и проверять на прочность защитные сооружения.

Когда стихия подступает к жилым кварталам, одних усилий МЧС недостаточно. Мэр Тюмени обратился к горожанам с просьбой помочь защитить город. Главная задача волонтеров — наполнять мешки песком и возводить вторую линию обороны там, где официальные дамбы могут не выдержать напора.

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