Фото: Александр Моор, ВК.

Вода подступает к домам: Тюменская область перешла на режим ежедневной воздушной разведки. Теперь специалисты каждое утро поднимают в небо беспилотники, чтобы с высоты осматривать дамбы и насыпи — это позволяет ловить новые прорывы в режиме реального времени и сразу перебрасывать туда технику.

Масштабы паводка лучше всего видны на кадрах губернатора Александра Моора. Снимки сделаны прямо с дрона: жилые кварталы оказались в плотном кольце воды, дороги превратились в каналы, а защитные валы держат удар из последних сил.

«Сейчас особое внимание уделяется состоянию защитных насыпей и дамб. Наблюдение с воздуха позволяет быстрее обнаружить потенциально опасные участки, оценить их состояние и при необходимости незамедлительно направить силы для укрепления или проведения аварийных работ», — сообщил глава области.

Почти 27 населенных пунктов вдоль Туры находятся под постоянным наблюдением; 17 из них уже подтоплены. За последние сутки вода поднялась еще на 9 сантиметров. Отметка достигла 886 см. В зоне риска также остаются девять садоводческих товариществ.

Пока дроны патрулируют небо, на земле развернута круглосуточная работа. Экстренные службы дежурят без перерывов, укрепляя берега там, где земля начинает проседать. Главная задача сейчас — удержать воду хотя бы на нынешней отметке и не дать ей прорваться дальше в жилой сектор.