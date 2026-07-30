В Тюмени из-за паводка начали массовую вакцинацию от гепатита А. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени и области из-за паводка развернули масштабную оборону от гепатита А. В регионе заработали 19 мобильных прививочных бригад и 28 стационарных пунктов — медики готовы колоть всех, кто оказался в зоне риска.

«Вакцинации подлежат все жители зоны подтопления, а также следующие категории лиц: работники общественного питания, сотрудники, привлекаемые к ликвидации ЧС, волонтеры, социальные работники, медицинские работники, работники коммунального хозяйства. В настоящее время вакцина против гепатита А имеется в достаточном количестве для вакцинации населения в подтопленных зонах», — заявили в инфоцентре правительства региона.

Причина такой спешки — грязная водопроводная вода и первые заболевшие. Вспышка уже зафиксирована в районе Парфенова. Чтобы инфекция не пошла дальше по цепочке на фоне подтоплений, жителям настоятельно напоминают базовые правила: мыть руки с мылом перед едой и сразу после возвращения с улицы; пить только кипяченую или бутилированную воду (из-под крана больше нельзя); тщательно промывать овощи и фрукты перед тем, как подать их на стол.

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