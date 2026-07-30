Жара до +33°C и грозы: какой будет погода в Тюмени 30 июля. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пока горожане ищут спасение от зноя в тени парков, погода ведет двойную игру. Сегодняшний день в Тюмени — это настоящий контраст температур и эмоций.

День начнется с тяжелых +25…+26 градусов. Воздух густой, как кисель, а небо затянуто облаками, которые почти не спасают от солнца. Южный ветер едва колышет листья, обещая лишь одно — настоящую жару впереди.

К обеду термометры уверенно поползут к отметке +33 градуса. Ощущается все +34…+35°C. Но главная драма развернется ближе к закату. Синоптики обещают полноценные грозы. Когда воздух остынет до комфортных +29…+30°C, небеса могут разразиться ливнем. Ветер сменит направление и усилится до 5,5 м/с, превращая долгожданный дождь в настоящую бурю.

Только к ночи природа смилостивится над уставшим городом. Столбики термометров опустятся до +22…+23°C, но даже тогда прохлада будет относительной — облака останутся висеть над крышами.

На фоне этой жары тюменцев ждет еще один удар — слабая магнитная буря. Добавьте сюда высокий УФ-индекс, и получится гремучий коктейль для самочувствия. Врачи рекомендуют держаться подальше от солнца в середине дня.

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