В Тюмени из-за паводка затопило Томскую и Верещагина. Жители спасают дома своими руками

Фото: администрация Тюмени.

Пока город живет своей жизнью, целые улицы в Тюмени превратились в каналы. Корреспондент «МегаТюмени» побывал в эпицентре стихии и увидел, как сибиряки вручную сдерживают реку.

На улице Томская журналисту пришлось сменить кроссовки на резиновые сапоги, но они не понадобились — идти было просто некуда. Вода скрыла дорогу и подошла почти к самым заборам, местами глубина достигает двух метров.

Проезд перекрыт полицией еще от дамбы. Правоохранители дежурят круглосуточно, чтобы предотвратить мародерство, так как большинство жителей уже эвакуировались.

Вместо речной глади — густая черная жижа с тяжелым резким запахом. Деревья вдоль берега почернели, создавая апокалиптическую картину выжженной земли.

Попытка заехать на Томскую с другой стороны (от Воронинского кладбища) провалилась — лесная дорога полностью ушла под воду.

Что касается улице Верещагина, картина здесь выглядит еще более тяжелой. Улица фактически перестала существовать, превратившись в водоем, где плавает погибшая рыба. Практически всех людей отсюда уже вывезли. Из живности по дворам бродят лишь брошенные куры. На въезде снова полиция, которая после проверки документов всё же пропустила прессу.

Несмотря на усталость и запах гнили, жители не сдаются.

Рустам Абдулов бросил работу, чтобы вместе с братом укреплять дамбу. Его дом стоит на фундаменте с 1979 года, но сейчас этого мало.

«Мы живем рядом с рекой и понимаем, что такие подъемы будут происходить. После этого паводка хотелось бы, чтобы администрация довела защиту до конца», — говорит Рустам.

Другой житель без остановки возил песок тележкой. Огород и теплица уже ушли под воду, но птицу удалось спасти, вовремя подняв курятник выше уровня разлива. Сам дом пока сухой, но подвал затоплен — хозяева сутками качают воду насосами.

В Тюменской области режим ЧС введен официально. В зону подтопления попали десятки домов на улицах Береговая, Томская, Верещагина, а также деревни Коняшино, Речкина и Кулаково. Если Тура продолжит прибывать такими темпами, сил одних только жителей может оказаться недостаточно для спасения города.

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