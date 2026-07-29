«Вода идет на рекорд»: в Тюменской области готовятся к затоплению Нижней Тавды

Уровень воды на реке Тавда в Тюменской области продолжает расти. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Зона паводка в Тюменской области расширяется. Власти предупреждают: увеличение зоны затопления поймы реки Тавды продолжается, и ситуация становится критической.

Главная угроза — село Нижняя Тавда. Как сообщает официальный канал «Тюменская область.рф», существует реальная угроза достижения критериев опасного гидрологического явления именно там. Пик воды ожидается в период с 30 июля по 3 августа.

Для населенного пункта опасным считается уровень в 950 сантиметров. Текущий прогноз говорит о том, что эта отметка может быть достигнута или превышена.

Губернатор Тюменской области Александр Моор официально ввел режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в регионе. Причиной стали экстремальные дожди, которые идут в регионе уже два месяца.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.