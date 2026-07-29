«Нужны сильные люди»: власти Тюмени бросили клич о помощи — город спасают от паводка мешками с песком

Фото: администрация Тюмени. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени развернута масштабная операция по спасению города от большой воды: создан оперативный волонтерский штаб. Мэрия призывает всех неравнодушных жителей присоединиться к борьбе со стихией, которая угрожает городу из-за стремительного подъема Туры.

Главная задача добровольцев сейчас — это физический труд на передовой обороны. Нужно наполнять мешки с песком для возведения защитных барьеров, укреплять дамбы и возводить насыпи там, где вода подступает слишком близко. Городские власти заверяют, что вся необходимая техника уже стоит наготове, а материалы (песок и пленка) завезены в полном объеме. Особое внимание этой ночью будет уделено укреплению береговой линии на улице Береговой, 24.

«Тюмень нуждается в вашей помощи!», — обратился к жителям мэр Максим Афанасьев через социальные сети.

Сегодня днем заместитель главы администрации Юрий Баранчук провел экстренную встречу с руководителями общественных движений, чтобы распределить обязанности. Власти гарантируют всем добровольцам поддержку: людей обеспечат горячим питанием, питьевой водой и необходимым инвентарем.

— Мы находимся лицом к лицу со стихией, и сегодня от каждого зависит, в состоянии ли мы ей противостоять. Только вместе мы сможем защитить наш город и его жителей! Присоединяйтесь к волонтерам Тюмени прямо сейчас! Вместе мы сильнее любой стихии! — призвал горожан Максим Афанасьев.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации введен в Тюмени и области официально из-за того, что уровень воды в реке Тура достиг критических значений.

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