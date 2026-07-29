Сотни домов ушли под воду в Тюменской области. Спасатели работают круглосуточно

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Из-за затяжных дождей, которые не отпускают Тюменскую область уже два месяца, река Тура вышла из берегов и переписала летние сводки на язык чрезвычайной ситуации. В регионе 28 июля был введен режим ЧС регионального уровня: уровень воды в реке достиг 877 сантиметров — это почти на четверть метра выше критической отметки.

Стихия прошлась по жилым кварталам и дачным кооперативам тяжелым катком. Под мутными потоками оказались: 41 жилой дом; 164 приусадебных участка; 255 дачных домов; 380 дачных участков. В зоне бедствия оказался низководный мост и одна автомобильная дорога, отрезавшая часть поселков от большой земли. Всего вода забрала под свой контроль 308 строений и 544 земельных надела.

На улицах подтопленных территорий звучит другой ритм — лязг мотопомп и гул пожарных насосных станций, которые без устали перекачивают воду обратно в реку. Спасатели МЧС России работают на земле и в небе. Почти 269 специалистов и три десятка единиц техники ежесекундно рискуют собой в подворовых обходах.

Они на руках выносят имущество людей из залитых дворов и помогают эвакуироваться тем, кто решил не ждать прихода воды в комнаты.