По очереди за рулем: что известно о ночной погоне в Тюмени с участием брошенного каршеринга

В Тюмени подростки угнали каршеринг и врезались в патрульную машину. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по делу двух 17-летних жителей, которые в марте 2026 года устроили дерзкий автопробег. Подростки заметили на парковке торгового центра незапертый автомобиль каршеринга марки HAVAL JOLION.

Проникнув в салон, они запустили двигатель и начали кататься по улицам Тюмени, поочередно управляя машиной. Когда их действия попытались пресечь сотрудники полиции, юноши решили скрыться: они выпрыгнули из движущегося автомобиля прямо на ходу.

Брошенный «Хавал» продолжил движение по инерции и врезался в стоявший неподалеку патрульный УАЗ компании заявили гражданский иск о возмещении ущерба в размере 160 тысяч рублей.

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