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НовостиПроисшествия29 июля 2026 7:21

Второй ярус ушел под воду: набережную Тюмени перекрыли из-за выхода Туры на дорогу

В Тюмени закрыли второй ярус набережной из-за выхода воды на тротуар
Серафима Краснова
В Тюмени закрыли второй ярус набережной из-за выхода воды на тротуар.

В Тюмени закрыли второй ярус набережной из-за выхода воды на тротуар.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени закрыли второй ярус набережной от Масловского взвоза до бара «Водокачка» из-за выхода воды на тротуар. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгормост».

По состоянию на 23 июля уровень воды в Туре достиг 806 см (рост за сутки +19 см), что уже превышает критическую отметку.

Доступ к участку ограничен, выставлены ограждения для предотвращения угрозы жизни горожан и сохранности имущества.

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