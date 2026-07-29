Уровень воды в Туре 29 июля: река поднялась до 886 см и продолжает прибывать. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пик паводка еще впереди, а река уже переписывает историю. Утром 29 июля уровень воды в Туре на гидропосту областной столицы составил 886 сантиметров. За последние сутки вода поднялась еще на 9 сантиметров, превысив критическую отметку «опасное явление» (850 см) сразу на 36 сантиметров.

Ситуация осложняется не только в городе. На гидропосту Богандинское в Тюменском округе растет уровень реки Пышма — там зафиксировано 511 сантиметров (рост за сутки на 28 см). До опасной черты здесь пока далеко (критическая отметка — 662 см), но динамика вызывает опасения у спасателей.

Стихия охватила весь Урал. В соседней Курганской области прибывает вода в реку Исеть — из-за подтопления под воду ушли 77 огородов, затоплена проезжая часть дороги.

Напомним, что для предпринимателей, чей бизнес пострадал от наводнения в Тюменской области, открыта специальная горячая линия для получения компенсаций и консультаций.

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