Названа дата резкого похолодания в Тюмени после проливных дождей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюмень продолжает изнывать от жары, которая держится в регионе несколько дней. Однако в прогнозе синоптиков появилась дата похолодания – пусть и не до критических значений, но заметное снижение температуры ожидается уже в первые выходные августа.

Согласно данным метеослужб, в среду, 29 июля 2026 года, воздух прогреется до +31 °C, а 30 и 31 июля 2026 года станут пиковыми – столбики термометров достигнут +32 °C. Но уже с субботы, 1 августа 2026 года, начнется постепенное охлаждение: ожидается +28 °C, в воскресенье, 2 августа – уже +29 °C. Затем температура продолжит снижаться: 3 августа – до +26 °C, 4 августа – до +23 °C, а к 5–7 августа дневные значения установятся на уровне +21…+23 °C.

Ветер в течение недели будет слабым – 2–4 м/с, лишь к выходным усилится до 8–11 м/с. Ночные температуры также снизятся: с +22…+23 °C в конце июля до +14…+17 °C к 6–7 августа.